Millest kõneleb Urmas Reinsalu sõnum, et kooseluseadus tuleb tühistada, oleneb muu hulgas sellestki, kellena Reinsalu seda ütleb: justiitsministrina on mure rakendusaktideta seaduse õigusselgusetuse pärast muidugi õigustatud, vabalanguses reitinguga IRLi ühe juhtfiguurina mõjub ühiskonda polariseeriva teemaga pilti ronimine täpselt valimiste eel aga oportunismina.

Kas kooseluseadus võibki ilma rakendusaktideta kehtima jääda, on rohkem küsimus paratamatusest kui sellest, kuidas asjad võiksid olla. On selge, et selle riigikogu koosseisu ajal ei õnnestu rakendusakte vastu võtta. Kas tühistamisega läheks paremini, sellest annavad aimu eri sõnastuses kooseluseaduse tühistamise eelnõud, mis kõik on riigikogu menetlusest välja langenud. Nii võib õigus olla neil poliitilistel konkurentidel, kes ütlevad, et tegemist on surnult sündinud ideega. Olgugi et poolik lahendus ei rahulda kumbagi poolt ning mitmed samasoolised paarid on juba kohtussegi pöördunud. Mida arvavad seadusevastased otsustusõiguse liikumisest kohtute kätte, võtab hästi kokku EKRE poliitiku Martin Helme nõudmine riigikogu kõnepuldist, et kohtunike pead peavad veerema. Ometi on alust arvata, et kohtuprotsessid ei lõpeks seaduse tühistamisega, sest selgusetu on, mis saaks juba sõlmitud poolesajast kooselulepingust.

Küll aga on Reinsalu ettepaneku valitsuskabinetti toomine huvitav sellest küljest, et võimaldab testida peaministripartei üksmeelsust ja otsusekindlust. Riigikogus EKREga suuresti ühes paadis istunud Keskerakond ei pruugi sama arvata valitsuse tasemel: ministrid Kadri Simson ja Mailis Reps on kooseluseaduse algatajate seas. Rääkimata sellest, et sotsid on kooseluseadust puudutavas olnud seni kõigutamatud.

Teisalt tuleb Reinsalu ideed valimisvõitluse kontekstiski hinnates küsida, kas sellega haugub IRL ikka õige puu all. EKREga võrreldes hambutud, sotside ja Reformierakonna kõrval tagurlikud sõnavõtud kooseluseaduse teemal on see, mida võib pidada IRLi järsu reitingulanguse alguse põhjuseks. Kas see, mis toonud neid siia, viib neid enam edasi?