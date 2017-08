Oma kallimaga kokku kolimine on väga suur asi. Paljud ei mõtle sellele, aga tegu on väga suure ja muutva sammuga suhtes. On suur vahe, et kas paarike käib kohtamas või nad elavad koos... Kellegagi koos elamine nõuab emotsionaalset stabiilsuse ja küpsust, kirjutab Reltaionship Rules. Mõlemaid ootavad uued kohustused ja vastutus, milleks nad ei pruugi valmis olla. Kuigi esiti võib näida see suurepärase ideene, siis kooselu teise inimesega ei ole sugugi nii lihtne. Seda otsust ei tohiks kergekäeliselt teha...

Seetõttu on on tark enne seda suurt ja tähtsat otsust küsida endalt need neli küsimust:

1. Kas oled tegelikult ka valmis jagama oma aega ja ruumi teise inimesega? Mõned inimesed lihtsalt eelistavad elada üksi. Kui ka sina ei suuda pidevalt taluda teiste seltskonda, siis pole ehk parim idee kallimaga kokku kolida. Kui tunned, et oma ruumi ja aja teisega jagamin on täitsa okei - siis proovige! 2. Mis on sinu motivatsioon, et tahad teisega kokku kolida? Miks te tahate teise inimesega koos olla? Kas usute, et nii on elu lihtsam? Või kulud väiksemad? See ei tohiks olla peamine põhjus, miks kokku kolite. 3. Kas sul on partner, kes on valmis enda järelt ise koristama? Sa ei saa enesele lubada seda, et sinust saab su kallima isiklik teener. See rikub te suhet ja ühist elu. Te mõlemad peate olema valmis enda järelt koristama. 4. Kas te olete kodusemad inimesed? Või eelistate pigem rohkem väljas käia?