2.–12. augustil Šveitsis toimuva Locarno filmifestivali 70. juubeliaastal tunnustati kahte peagi valmivat Eesti mängufilmi. Lauri Lagle debüütfilm “Portugal” võitis filmitööstusele suunitletud programmis Esmapilk (First Look) peaauhinna. Preemiaga kaasneb toetus filmi lõpetamiseks järeltootmise teenuse näol. Sama programmi raames auhinnati eripreemiaga ka EV100 raames valmivat mängufilmi “Seltsimees laps” (rež. Moonika Siimets). “Antud uudise puhul on põhjust topelt rõõmustada – ennekõike seepärast, et auväärne žürii on tihedas konkurentsis filmi esile tõstnud ning ka selle üle, et tugi filmi järeltootmisele võimaldab lihvida teose paremaks,” kommenteerisid filmi “Portugal” produtsendid Tiina Savi ja Ivo Felt.

“Oleme eriti tänulikud, et žürii tõstis esile filmi “Seltsimees laps” rahvusvahelise potentsiaali ja ajaloolise autentsuse. Rahalisest auhinnast veelgi olulisem on see, et Eesti lugu läheb korda ka teistele rahvustele ning on arusaadav inimlikul tasandil,” lisas filmi “Seltsimees Laps” produtsent Riina Sildos.

Locarno festivali filmitööstuse programmi Esmapilk (First Look) on juba seitsmendat aastat olnud hüppelauaks valmimisjärgus olevatele filmidele. Koomiliste sugemetega seikluslik armastuslugu “Portugal” (rež. Lauri Lagle) keskendub naise ja mehe vahelisele suhetele. Armastuse teekond on mänguline, muhe, läbinisti inimlik, täis eksimise ja uuesti alustamise võimalusi ning värvikaid karaktereid, kellel kõigil on üks eesmärk – leida õnn. Peaosalisi kehastavad näitlejad Mirtel Pohla ja Margus Prangel. Film valmib filmistuudies Allfilm ning jõuab Eesti kinodesse 2018. aasta veebruaris.