Selgeltnägija Marilyn Kerro andis kõigest mõni nädal tagasi Facebookis teada, et ta on ametlikult Aleksandr Šepsist lahus. Ent paistab, et Eesti armastatuim nõid on juba eluga edasi läinud ning uue silmarõõmu leidnud.

Nimelt tuleb välja, et Marilyn on parasjagu puhkusel, kuid sugugi mitte üksinda. Norra noormees Mark Alexander postitas Facebooki fotod, kus ta hoiab Marilyni enda embuses. Kas noored on omavahel lihtsalt sõbrad või on tema Marilyni uus kavaler?