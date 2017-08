Kaua suudavad mehed ja naised abielus truud püsida? Šokeeriv reaalsus on see, et mitte sugugi kaua!

Viimasest uurimusest selgub, et truud ei olda isegi maagilise arvu seitsme täitumiseni, vahendab The Sun.

Kui arvad, et abielu on püha ja kestab aastaid või suisa aastakümneid, siis tegelikult väidab veebilehe "Illicit Encounters" (Ebaseaduslikud kohtumised) tehtud uurimus, et suur armastus püsib vaid kolm aastat!