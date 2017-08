Ilmateenistuse andmetel peaks alates kolmapäevast ootama taas ees soojemad ilmad, kus vihmasadu on vähem ning õhutemperatuur tõuseb 25 kraadini.

Teisipäeval tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Läänekaare tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel 10-14, rannikul kuni 17, päeval 19-23 kraadi.

Kolmapäeva öö on kõrgrõhkkonna mõjul enamasti selge ja rahulik. Õhutemperatuur on 9-13, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval eemaldub kõrgrõhkkond Venemaa poole, kuid selle servas püsib meie ilm sajuta ja enamasti päikeseline. Kagutuul muutub tuntavamaks, seda Läänemerele laieneva madalrõhkkonna tõttu. Lõunavoolus jõuab soe õhumass ja õhutemperatuur tõuseb 22-25 kraadini, vaid saarte rannikul on pisut jahedam.

Neljapäeva öösel jõuab madalrõhulohk ja toob mõnesse kohta vihmahooge. Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Päeval madalrõhulohk eemaldub ja lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub edelasse ja läände ning tugevneb. Õhutemperatuur on 22-25, rannikul kuni 18 kraadi.