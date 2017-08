Juhan Paadam, sina oled Birgitta Festivali kõige suurem fänn. 13 aastat fanatstilisi muusika- ja balletielamusi, on see üldse võimalik?

Siin on mitu asja. Viimastel aastatel käin ma festivalil loomulikult sellepärast, et olen Tallinna Filharmoonia kunstinõukogu liige. Seetõttu tunnen ka selle ees teatud vastutust.

Aga algus on kuskil mujal. Mul on alati olnud suur huvi teatri ja muusika vastu. Need aastad, mil ma tegelesin kergema žanriga, suunasid mind tegelikult tagasi klassikalise muusika juurde.

Ühesõnaga, sul sai kergest muusikast kõrini?

No, päris nii ka ei ütleks, nii hull see asi ka ei ole, aga eks ta monotoonseks muutub, kui sa pidevalt ühe teemaga tegeled. Mulle sai tegelikult selgeks, et mul on muusikateatris jäänud palju nägemata ja palju kogemata, eks see ongi see põhi põhjus.

See, mille maestro Eri Klas Birgitta Festivali näol välja mõtles tuleb ju tegelikult Savonlinnast - Savonlinnan Ooperanpäivät (Savolinna Ooperipäevad). Ja meie põlvkonna inimesed on palju asju Soomest üle võtnud. Eks see Eurovisiooni teemagi on meieni jõudnud naabritelt. Õnneks Erili oli tarkust mõelda Birgitta Festival pisut teistsuguseks, kui Savonlinna Ooperipäevad. Meil on siin rohkem žanrivabadust. Siin on balleti, siin on ooperit ja oratooriumeid ja veel palju muud. Vali mida tahad.

See on meie riigi pealinnale jube tähtis kultuurisündmus! Ta on küll kõrgkultuuri sündmus, aga ta ei ole mõeldud pelgalt peene muusikamaitsega gurmaanidele. See festival on avatud ja ootab noort publikut, ootab kõiki inimesi, kel on vähegi muusikateatri vastu huvi. Neid inimesi on rohkemgi, kui me arvame.

Ega taolist festivali pole kerge teha. See on esiteks kallis ja alati leidub ka virisejaid. Et see kava kokku panna on omaette teema ja kuna augustikuu on teatavasti ooperiteatrite puhkusekuu, siis loomulikult on päris raske leida ka esinejaid ja nad kõik siia ka kokku saada.

Mida lähed tänavusel Birgitta Festivalil eriti suurte ootustega kaema?

Vaatan kõik etendused ära, isegi lasteetenduse "Karlsson lendab". Mu kadunud kolleeg Salme Reek on õpetanud mulle, et lasteetendustesse tuleb suhtuda väga tõsiselt. Seega toon väikeseid sugulasi kaasa ja kindlasti vaatame lätikeelse Karlsonsi ka ära. Aga väga erutab ka inglaste nn reisiv ooperimaja, mis on suhteliselt ainulaadne. Aga ka Filharmoonia noor kollektiiv on palju vaeva näinud ja suure töö ära teinud.

Birgitta Festival 2017 kava:

4. ja 5. august J. Haydni lavastatud oratoorium "Aastaajad"

Birgitta Festivali omaproduktsioon

Lavastaja Ran Arthur Braun, dirigent Risto Joost

8. august G. Verdi ooper "Traviata"

PromFest ja Kaunase Riikliku Muusikateatri koostöö, lavastaja Anu Lamp

11. august G. Puccini ooper "Tosca"

English Touring Opera, dirigent Risto Joost

12. august J. Karlsonsi kogupereballett "Karlsson" (päevane ja õhtune etendus)

Läti Rahvusballett

13. august M. Mussorgski / M. Raveli lühiballettide lavastus "Bolero"

Läti Rahvusballett