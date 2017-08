Riigikogu liige Liisa Oviir peab imelikuks justiitsministeeriumi otsust toetada kooseluseaduse eelnõu kehtetuks muutmist, kuna praktika näitab, et tegu ei ole kasutu punktiga seaduses.

„Ütlen kohe, et mina ei saa aru, mida sisuliselt saab kellelgi olla selle vastu, et kaks armastavat inimest saavad seaduslikult tunnustatuna koos elada ja ka paarisuhte siseselt lapsi adopteerida. Tõesti ei saa,“ kirjutab Oviir enda Facebooki postituses.

Endise ettevõtlusministri sõnul on kooseluseaduse alusel sõlmitud väidetavalt 49 kooselulepingut – igaühest on tekkinud õiguslikus mõttes kohustused, õigused ja vastutus.

„Kooseluseaduse alusel on adopteeritud lapsi ja sellest tekkinud õigused ja kohustused kehtivad osapoolte elu lõpuni ja päriluskorras ka sealt edasi. Ja selles seisus teha ettepanek seaduse tühistamiseks argumendiga vähendada ebaselgust? Need inimesed, kes on oma elu selle seaduse alusel sättinud, on seaduse rakendamise ebaselgust vähendanud ja näidanud praktikas, kuidas seadus töötab,“ lisab Oviir, et ministeeriumi viidatud kohtuvaidluste tulemusel on seadust rakendatud ehk kohus teinud põhiseaduse alusel seda, mida poliitikud pole suutnud.

„Nii demokraatlik riik töötabki. PS! Kokkulepet kooseluseaduse tühistamise kohta ei paista samuti lähiajal saabuvat,“ lõpetab riigikogu liige.