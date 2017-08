Mehe sõnul huvitas olendeid eriti veri. Kanizay arvates sarnanevad olendid lestadega ja nad hakkasid nooruki jalgu sööma siis, kui poiss neid kau ääres jahutas. Teismelise sõnul tundis ta jalgu vees hoides kihelust, kuid ta eeldas, et ta jalad valutavad lihtsalt jalgpalli mängimisest. „Mu esimene mõte oli see, et vist astusin kivi peale. Aga ma mõistsin, et asi ei ole selles, sest kihelesid nii kogu hüppeliiges kui jalg,“ rääkis ta.

Nooruki jalad hakkasid veritsema ja seetõttu mindi haiglasse, kus samuti ei suudetud selgitada, mis veritsemist tekitab. „Niipea, kui me ta jalad verest puhtast tegime, jätkasid need veritsemist. Haigla põrandal oli suur vereloik,“ rääkis nooruki isa.

(Jarrod Kanizay/AAPSource:AAP)

Teismelise sõnul oli vere mahapesemisel näha sadu tillukesi naha sisse torgatud auke. Õnneks saadi verejooks siiski kontrolli alla ning Sam peaks paranema.

Uus-Lõuna-Walesi ülikooli merebioloog Alistair Poore kinnitas Guardianile, et pole kunagi midagi sellist näinud. Teadlase sõnul ründasid noormeest mingid mereselgrootud ja tõenäoliselt oli tegu kalatäide või meretäidega. Need on pisikesed vähikesed, kellest paljud on parasiitse eluviisiga ja imevad teiste loomade verd.

Poore rääkis, et inimesed ei pane verejanuliste vähikesi hammustusi tihti tähele või peavad jalgade kipitamise põhjuseks meduusilt saadud kõrvetust.

Fotodel ja videos nähtud olukord on siiski üliharuldane. Nii hullu verepulma korraldamiseks pidi poisi jalga ründama tohutu hulk näljaseid loomakesi.