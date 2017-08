Kolm festivalipäeva kannavad alapealkirju „Lainete võlu“, „Aegade vaim“ ja „Päritud vägi“

"Tänavune programm on saanud lisaks merele mõjutusi müstikast, ürgsusest ja puhtast loodusest," räägib merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja. "Nende teemadega haakub eriti hästi merepäevade peaesineja Kerli, kes on Kuressaare kontserdiks valmistudes saanud inspiratsiooni Eesti meremütoloogiast ja veehaldjatest."

„Oleme oma imelise tiimiga spetsiaalselt merepäevade tarvis loodud etendust timminud nüüd juba mitu kuud ja ootame kõik põnevusega, et suvist Saaremaad nautida ja saare inimestele üks eriline vaatemäng pakkuda,“ avaldab Kerli. „Ootan maagiat täis õhtut ja tuulevaikset ilma.“

Merepäevade programm on mitmekesine nagu alati

„Merepäevade programm on sellelgi aastal väga mitmekesine ja usun, et tegevust jagub igale eale ja maitsele, nii saarlastele kui ka meie külalistele,“ kiidab ettevõtmist Kuressaare linnapea Madis Kallas. „Kuressaare on merelinn ja merepäevad toovad linna merelise poole hästi esile: merest on inspireeritud atraktsioonid, ettekanded, võistlused jpm ning samal ajal on meri täiendavaks osaks ka rohkete kontsertide ja etteastete lavakujundusest. Merepäevad on suurim linna enda korraldatud üritus ja nii nagu merepäevad on Kuressaare nägu, on ka Kuressaare ja Saaremaa suvi merepäevade nägu.“

Merepäevade salapärasem ja ürgsem osa on koondunud mõttekotta, kus saavad sõna Igor Mang, Vahur Kersna jt.

Vahur Kersna teeb ettekande teemal „Kuidas elus ellu jääda“, rääkides sellest, kuidas saatuse poolt loodud keerulistest olukordadest eluga ning võimalikult terve nahaga välja tulla, keda ja miks kuulata ning kuidas muuta oma elu võimalikult elamisväärseks. Mõttekojast ei puudu ka mereline pool, näiteks viib blogija Mallukas läbi kokkamistunni, valmistades tervislikke merelisi roogasid.

Kohal on ka astroloog Igor Mang, kelle sõnul tähed soosivad merepäevi

Merepäevade mõttekojas 11. ja 12. augustil üles astuva astroloogi Igor Mangi hinnangul on tähtede seis Kuressaare merepäevade korraldamiseks ja festivali nautimiseks igati soodne. „August on suurteks ettevõtmisteks parem kui juuli ning inimesed on augustis emotsionaalsemad ja paremad suhtlejad,“ selgitab ta ning lisab, et august soosib ka uusi tutvusi ja kontakte.

Igor Mang ootab loengutele mitmekesist publikut, kuid loodab, et enim tuleb teda kuulama kaksikute, kaalude, veevalajate ja kalade esindajaid.

„Neli aastaaega inimeses“ mõttekojas 11. augustil kell 17-18 ja 12. augustil kell 17.30-18.30.

Merepäevadele tulevad ka erilised purjetajad

Projekt „Erilised purjetajad” loob erivajadustega inimestele võimaluse proovida merelist eluviisi – purjetamist. Noblessneri jahtklubi purjetamiskooli initsiatiivil antakse professionaalse treeneri poolt esmateadmised tuuleoludest, paadi ehitusest ja lihtsamatest manöövritest merel. Peale ABC omandamist saavad inimesed ise purjepaati istuda ning kogenud roolimehe käe all merele minna. Kogemus julgustab puudega inimesi nautima ja harrastama spordiala, mida varasemalt neile pakutud ei ole. Ekspertnõuandeid annab ja parapurjetamise võimalusi tutvustab Eesti ainus parapurjetaja Anre Nõmme. Purjetatakse jahisadama ees, alusteks on Pärnu purjetamiskooli purjekad ning kvalifitseeritud purjetamistreener ja sportlased abistavad treeningutega maal ja merel. Sihtgrupiks on puudega inimesed ja nende ühingud.

KURESSAARE MEREPÄEVADE AJAKAVA:

NELJAPÄEV, 10. AUGUST – LAINETE VÕLU

päevajuht Marek Sadam

Umbes 20.00 laevade eskaader Tori abajas (pealtvaatajatele tasuta)

21.00 Kuressaare Merepäevade avamine koos Silver Sepaga Merelaval (tasuta)

22.00 Swingersi kontsert Merelaval, solistid Birgit Sarrap, Tanja Mihhailova, Pearu Paulus (tasuta)

REEDE, 11. AUGUST – AEGADE VAIM

ala avatud kell 12.00 (sissepääs alale tasuta)

päevajuht Marek Sadam

11.00-12.30 Väikelaevaehituse visiooniseminar “Tõsised jutud messis” meresõiduohutuse teemal “Ujud või upud” Kuressaare jahisadamas, lisainfo siin (tasuta)

12.00-13.30 mälumäng “Meremälu” Mõttekojas, lisainfo siin (osavõtt tasuta)

12.00-16.00 EML miinijahtija Admiral Cowan avatud külastajatele Roomassaare sadamas (tasuta)

12.00-18.00 Laste Vabariigi programm (tasuta)

12.00-… ponisõidud ja miniloomad Laste Vabariigi juures

12.00-18.00 Mändjala Surfiklubi instruktori juhendamisel surfilaudade proovimine Kuressaare supelrannas (tasuta)

12.00-20.00 avatud Meremelu, Laadamelu (ja Haakriku laat) ning Melumelu

12.00-… avatud Merelava toitlustustelgid: puhvet Lammas ja Põder ning Koost Muhu Resto

12.00-… avatud Rannalava toitlustajad: Tuli Catering ning Raaret

12.00-… avatud Folgiplatsi tänavatoidu food truckid: Bite My Bagel, Kaks Kokapoissi, Muhurito, Roheline Rakett

12.00-… lõbusõidud laevadega: karavell Libava, kuunar Sailor Jerry, kahemastiline kahvelketch Lisette, Väinamere uisk Moonland, puupurjelaev Elisabeth I, lõhepüügilaev Mari ja lappaja paat Rosabella

12.30-13.30 rock/funk/alternatiiv bänd Magic Panda Merelaval (tasuta)

13.00-13.45 Mändjala Surfiklubi Sup Fitness trenn Kuressaare supelrannas (osavõtt 5€, eelregistreerumine info@mandjalasurfclub.com)

13.00-17.00 kolm Moonaküla Muusikapatrulli kontserti festivali alal (tasuta)

14.00-15.00 Marek Sadami ja Martin Trudnikovi kontsert Merelaval (tasuta)

14.00-15.00 Mihkel Jürissoni ettekanne “Väinamere uisu lugu” Mõttekojas (tasuta)

15.00-15.45 Mändjala Surfiklubi Sup Fitness trenn Kuressaare supelrannas (osavõtt 5€, eelregistreerumine info@mandjalasurfclub.com)

15.30-16.15 tänavaartist Dan le Man /Austraalia/ Rannalaval (tasuta)

15.30-16.30 Holger Oidjärve loeng “Mida võiks teada hea kodu tervise loomisel ja hoidmisel (abi geobioloogiast)” Mõttekojas (tasuta)

16.30-17.30 Juhani “Vinland” Jaegeri kontsert Rannalaval (tasuta)

17.00-18.00 Igor Mangi loeng „Neli aastaaega inimeses“ Mõttekojas (tasuta)

17.00-20.00 Erilised Purjetajad Tori abajas, lisainfo siin (pealtvaatajatele tasuta)

17.30 auhinnamäng Rannalaval (osavõtt tasuta)

17.30-18.00 rahvatantsurühm Põlva Päntajalad Folgiplatsil (tasuta)

18.00-18.30 rahvatantsuselts Piiprellid Folgiplatsil (tasuta)

18.00-20.30 Tursaturniir rannajalgpallis Kuressaare supelrannas (pealtvaatajatele tasuta)

18.30-19.45 Toomas Anni kontsert Rannalaval (tasuta)

19.00-19.45 tsirkuseartist Sylvain /Prantsusmaa/ Folgiplatsil (tasuta)

20.00-21.15 Anne Veski kontsert Merelaval (päevapilet või pass)

20.00-… Heidi Purga keerutab plaate GOSPA suveterrassil (tasuta)

21.45-22.30 Daniel Levi kontsert Merelaval (päevapilet või pass)

23.00-00.30 Terminaatori kontsert Merelaval (päevapilet või pass)

LAUPÄEV, 12. AUGUST – PÄRITUD VÄGI

ala avatud kell 10.00 (sissepääs alale tasuta)

päevajuht Marek Sadam

10.00-20.00 avatud Meremelu, Laadamelu (ja Haakriku laat) ning Melumelu atraktsioonid

10.00-… avatud Merelava toitlustustelgid: puhvet Lammas ja Põder ning Koost Muhu Resto

10.00-… avatud Rannalava toitlustajad: Tuli Catering ning Raaret

10.00-… avatud Folgiplatsi tänavatoidu food truckid: Bite My Bagel, Kaks Kokapoissi, Muhurito, Roheline Rakett

10.00-… lõbusõidud laevadega: karavell Libava, kuunar Sailor Jerry, kahemastiline kahvelketch Lisette, Väinamere uisk Moonland, puupurjelaev Elisabeth I, lõhepüügilaev Mari ja lappaja paat Rosabella

11.00-13.30 Saaremaa Merekultuuri Seltsi konverents “Meri õpetab” Mõttekojas, lisainfo siin (tasuta)

11.30 auhinnamäng Rannalaval (osavõtt tasuta)

12.00 Saare Vanad Kalad regatt 2017, lisainfo siin (pealtvaatajatele tasuta)

12.00-18.00 Laste Vabariigi programm (tasuta)

12.00-… ponisõidud ja miniloomad Laste Vabariigi juures

12.30-13.15 tsirkuseartist Sylvain /Prantsusmaa/ Folgiplatsil (tasuta)

13.00-13.45 Lõõtsavägilaste kontsert Rannalaval (tasuta)

13.45 auhinnamäng Rannalaval (osavõtt tasuta)

13.45-14.15 rahvatantsurühm Põlva Päntajalad Folgiplatsil (tasuta)

14.00-15.30 kokkamistund blogija Mallukaga Mõttekojas (tasuta)

14.15-15.00 Lõõtsavägilaste kontsert Rannalaval (tasuta)

15.00-15.30 rahvatantsurühm Tantsusarvikud Folgiplatsil (tasuta)

15.30-16.30 Marek Sadami ja Tõnu Laikre kontsert Rannalaval (tasuta)

16.00-17.00 Vahur Kersna loeng “Kuidas elus ellu jääda” Mõttekojas (tasuta)

16.30-17.00 rahvatantsurühm Tantsusarvikud Folgiplatsil (tasuta)

16.30-17.15 tsirkuseartist Sylvain /Prantsusmaa/ Rannalaval (tasuta)

17.00-17.30 rahvatantsurühm Oru Jommid Folgiplatsil (tasuta)

17.15 auhinnamäng Rannalaval (osavõtt tasuta)

17.30-18.30 Igor Mangi loeng „Neli aastaaega inimeses“ Mõttekojas (tasuta)

17.45-18.30 Eliot Nessi kontsert Rannalaval (tasuta)

17.45-18.30 tänavaartist Dan le Man /Austraalia/ Folgiplatsil (tasuta)

18.30-20.00 Regati kontsert Merelaval (päevapilet või pass)

20.30-21.30 Jüri Pootsmanni kontsert Merelaval (päevapilet või pass)

21.45-22.45 lõpumelu koos Svjata Vatraga Merelaval (päevapilet või pass)

23.00-00.00 PEAESINEJA KERLI kontsert Merelaval (päevapilet või pass)

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavasse muudatusi!