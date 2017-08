Vabakutseline näitlejanna Liina Tennosaar ei saa Emajõe Suveteatri etenduse „Tagahoovish“ viimastel mängukordadel üles astuda. Naine murdis hiljuti ootamatu õnnetuse tagajärjel jalaluu.

Liina kommenteeris juhtunut järgnevalt: „Puhastasin parajasti majakatust, kui katuselt libisesin. Aga alla ei kukkunudki, vaid murdsin hoopis jalaluu.“

Näitlejanna tõdes, et ta murdis küll jalaluu, kuid tervisega on kõik korras: „Mul on jala sees hetkel plaat ja kuus kruvi ning ajutine kips, mille võin ise iga aeg ära võtta.“

Liina on igati entusiastlik, positiivsust täis ja näitlejatööst kaua ei kavatse eemal olla: „Astun üles juba järgmisel pühapäeval muusikalises koguperelavastuses „Üle linna Vinski“, kus mängin proua Pirtspeki. Seal vahet ei ole, kas lonkan või mitte", muigab Liina.