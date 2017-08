Mees postitas pildi Instagrami, millel on näha tema käes asuvat kanüüli ning ümber randme asetsevat haiglasilti. Mees kirjutab naljatledes: „Mitte selline käevõru, mida ma tavaliselt puhkusel olles kannaksin.“

Paljud saatejuhi fännid soovivad mehele kiiret tervenemist ning ütlevad, et palvetavad tema eest.

Clarkson oli puhkamas väsitavatest telesaatevõtetest ning otsustas perega minna Hispaaniasse puhkama. Pärast puhkust oli tal plaanis minna tagasi tööle.

Clarksonile lähedalseisev allikas ütles ajalehele The Sun, et Clarkson pole kunagi väga hoolinud tervislikest eluviisidest, kuid juhtunu on ta peas asjad paika loksutanud.

„Ta ütles oma sõpradele, et nad ei kuule temast palju lähinädalate jooksul, mis on tema kohta väga ebatavaline. Muidugi on ka ta pere mures,“ rääkis ta.

"Top Geari" ja nüüdse "The Grand Tour" legendaarne saatejuhtidekolmik, James May, Richard Hammond ja nüüd ka Jeremy Clarkson on viimasel ajal kõik olnud hädas õnnetuste ning tervislike probleemidega.

Hammond tegi hiljuti "The Grand Tour" võtetel raske avarii ning murdis põlve.