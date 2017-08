Hiljuti purjus peaga roolis vahele jäänud lapstäht ja Hollywoodi pahapoisina tuntud Aaron Carter tunnistas emotsionaalses kirjas, et on biseksuaalne.

Laupäeva õhtul postitas mees Twitterisse pika ja südamliku kirja, kus tunnistab, et oli 13-aastane, kui sai aru, et talle meeldivad nii poisid kui tüdrukud.

„Alustuseks tahaks ma öelda, et ma armastan iga oma fänni. Kuid on midagi, mida ma tahaks öelda ja ma tunnen, et see on tähtis nii mulle kui mu identiteedile ja ma olen selle raskust oma hingel kandnud pea pool oma elust.