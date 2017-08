Chris Pratt ning Anna Faris on abielus olnud 2009. aastast alates ning neil on 4-aastane poeg. Nüüd on Hollywoodi musterpaar teatanud oma lahutusest. Pratt kuulutas oma Facebooki leheküljel, et kavatseb Farisest lahutada. „Meil on kurb meel teatada, et me oleme lahutamas. Üritasime pikka aega ning oleme väga pettunud. Meie pojal on kaks vanemat, kes teda väga armastavad, Tema pärast soovime, et see jääks meie eraasjaks, kui me oma eludega edasi läheme. Me armastame teineteist ikka. Jääme koosoldud aega alati hea sõnaga meenutama ja austame üksteist sügavalt,“ kirjutas Pratt suhtlusvõrgustikus.

Faris ja Pratt kohtusid 2007. aastal, kui nad näitlesid koos filmis „Take Me Home Tonight“. Nad abiellusid 2009. aastal Balil. Nende poeg Jack sündis 2012. aasta augustis enneaegsena. Faris rääkis hiljuti veel ajakirjale People, et nad on Prattiga täiesti tavaline ja normaalne paar, et mehele meeldib garaažis töötada, talle meeldib pesu pesta ja tõsielusarju vaadata, nagu tavalistele inimestele ikka. Prattil hakkas just hiljuti näitlejana hästi minema. Mees sai suured rollid filmisarjas „Guardians of the Galaxy“ ning ulmefilmis „Passengers“, kus mängis koos Jennifer Lawrence'iga. Jennifer Lawrence ja Chris Pratt (Reuters / Scanpix) Pratti ja Lawrence'i hakati kohe ka paari panema ning Lawrence tunnistas, et tal oli filmivõtete ajal imelik tunne suudelda abielumeest. Kuulujutud ei mõjunud hästi ka Farisele. Naine rääkis alles möödunud kuul People'i ajakirjanikule: „Ma ei usu, et näitlejana saab millekski valmis olla. Sa pead mängima kahte täiesti erinevat rolli: seda, mida sa teed kaamera ees ja seda, mida sa teed avalikult. See ongi keeruline osa,“ sõnas ta.