„Ma püüdsin end korduvalt tema haardest lahti väänata ja karjusin appi nii kõvasti, kui ma suutsin, aga keegi ei kuulnud. Ma röökisin, et kao minema ja jäta mind rahule, aga ta ei teinud väljagi,“ kirjeldab Maris nuttes, kuidas võõras mees teda eile terviserajal kinni hoidis ja samal ajal ennast rahuldas.

Rakvere lähedal Pajustis elav 30aastane Maris läks pühapäeva õhtul tervisekõndi ja -jooksu tegema. Marsruuti Pajustist Rakverre ja tagasi läbib ta igapäevaselt ja seetõttu ei osanud ta midagi karta. Viis kilomeetrit juba selja taga sörkis naine kõrvaklapid peas kodu poole. Ilm oli tuuline ja kõle, kell näitas umbes 21.30.

„Ma nägin silmanurgast, et Rakvere poolt tuli auto ja pööras ühe maja hoovi. Kuna ma ise elan Pajustis, siis tean, et sellise autoga inimest seal majas ei ela,“ räägib Maris. Naine otsustas, et sörgib rahulikult edasi, kuid peagi tundis ta, et keegi on tema selja taga. „Jõudsin vaevalt hakata end ümber pöörama, et selja taha vaadata, kui keegi hakkas mu pükse alla tõmbama. Mehel endal olid juba püksid all. Kui hakkasin minema jooksma haaras ta vasaku käega tugevalt minu käsivarrest, samal ajal teise käega onaneerides. Ta ei öelnud midagi, ainult häälitses rõvedalt,“ kirjeldab Maris, kes on siiani suures šokis.