Võidukas nädal, kus sinu ees avaneb mitmeid uksi. Täituvad varasemalt loodud eesmärgid või unistused, seega ürita endas mitte kahelda ning kindlameelselt edasi astuda. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel.

KAKSIKUD

Energiat peaks nüüd jaguma, seega tee ära kõik, mille oled pannud ootele. Õpi end ja oma oskusi rohkem usaldama ning ära kahtle. Mitte miski peale sinu enda ei hoia sind tagasi. Naisi ootab ees kohtumine mehise mehega, kellest võib saada kaaslane kauaks.

VÄHK

Sel nädalal ei ole sul endal suurt midagi ära teha, vaid pead vaatama, kuidas vili küpseb. Oluline on arendada endas kannatlikkust ja mõistmist, et pikaajalise edu tagamine ei sünni üleöö. Nii et ära lase murekoormal end enda alla matta, vaid ürita elada päev korraga nii palju, kui on võimalik, sest suur osa sellest murest on tekkinud sinu enda peas ja ei vasta tegelikkusele.

LÕVI

Tähelepanu peaksid pöörama enda rahaasjadele. Isegi kui praegu raha napib, suhtu asja rahulikult ja ära laena küla pealt summasid kokku, mida hiljem ehk raske tagasi maksta. Hoidu kõiksugu järelmaksudest või kiirlaenudest.

NEITSI

Mida külvad, seda lõikad − kas soovisid ikka seda, mida südames tahtsid või olid isekas ja pinnapealne? Kuhu pilk on suunatud, mõjutab meie elu. Millele keskendud sina? Sul on võimalus nutta taga kõiki ja kõike, aga on suurem võimalus vaadata sinna, kuhu sa pole seni vaadanud.

KAALUD

Sind ootab ees ühe tsükli lõpp – uus on vaid sammu kaugusel, ent vanal on veel üht-teist õpetada. Mida rohkem oled valmis oma elu muutma ja vähem vastu paned ning üritad kõike kontrollida, seda parem sinu enesetundele ja arengule. Ava järgnev periood sellega, et teed oma elus suurpuhastuse ja lased minna sellel, mis oma aja ära elanud. Eranditeta!

SKORPION

Pööra nädala jooksul erilist tähelepanu unenägudele, kuna seal on kirjas vastused sinu küsimustele. Mida paremini suudad enda alateadvuse ja keha vajadusi kuulata, seda edukam oled ka argielus. Ära lase mõjutada end välistel arvamustel.

AMBUR

Neela alla eneseuhkus ning tunnista, et tegid vigu. Sulle pakuti kõike hõbekandikul, ent uskusid, et kusagil on midagi veel paremat. Sul on võimalus nutta taga kõiki ja kõike, aga on suurem võimalus vaadata sinna, kuhu sa pole seni vaadanud.

KALJUKITS

Kõik kulgeb sirgjoones ülespoole, kuid esile võivad kerkida rahaprobleemid, mis õnneks leiavad siiski kiiresti lahenduse. Vaata üle kõik rahaga seonduv ning tee vastavad järeldused, kui sul varasemalt on tekkinud takistusi. Naiste ellu võib tulla neist pisut vanem mees, kes hakkab tulevikus mängima suurt rolli.

VEEVALAJA

Elu viskab sinu ette hulganisti takistusi: reetmine, maha jätmine, tõrjumine, lahkuminek või ebaõnn. Kuid peaksid aru saama, et taolised olukorrad tabavad sageli siis, kui vaatame ise teises suunas – mitte õiges.

KALAD