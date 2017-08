Kätte on jõudnud iga-aastane korilusaeg, mis tähendab, et paljud kasutavad metsaande võimalusena teenida lisaraha. Metsas ei käi ainult vanemaealised, vaid ka koolilapsed, kelle seas on neidki, kes teenivad raha kooliasjade ostmiseks, edastab ERRi uudisportaal.

Kundast pärit 14-aastased kaksikud Denis ja Anastasia Keerd veedavad suve Setumaal ning käivad samuti metsas, et koguda raha nii kooli- kui ka isiklike asjade jaoks.

„Me mõtlesime, kui raske on vanematel raha teenida ja siis mõtlesime, et läheme metsa ja teenime natuke ise raha,” rääkisid nad. Noorte sõnul on kokkuostuhinnad väga head – puhastatud mustika kilo eest makstakse kolm ning puhastamata marja eest kaks eurot.