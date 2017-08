Toon välja kuus head nõuannet, mis võiksid kuluda marjaks ära, kui oled suundumas Trans-Siberi raudteele Venemaal.

Väljumiste ja saabumiste kellaajad piletil ei ole kohalikus ajas. Tea, et kõik rongiajad on märgitud Moskva ajas. Seega näiteks Irkutskis, kust rong väljub 8.15, on graafikusse kirja pandud 3.15 – vahe Moskva ajaga on viis tundi. Seetõttu on paljudes jaamades märgitud ka suurele kellale vaid Moskva aeg. Ainult Novosibirski jaamas meenub, et Moskva aja kõrval oli märgitud ka kohalik aeg. Miks see nii on, ma ei tea. Tõenäoliselt segaduste vältimiseks. Aga minu meelest tekitab ka selline süsteem korralikult segadusse. See oleks ju sama põhimõttega, kui USA-sse lennates oleks piletil saabumise ajana Eesti aeg. Mida see mulle annab?

Too kuiv šampoon ja märjad salvrätikud kaasa. Juuste ja keha pesemise võimalust rongis ei ole. Õigemini, vist on (vähemalt ma nägin üht reisisaatjat märgade juustega), aga seda ei saa kasutada – teisalt äkki saab, kui hästi maksad. Ma ei katsetanud. Väidetavalt saab pika peatuse ajal mõnes suuremas rongijaamas ka duši kasutada.

Eelista sularaha. Vähemalt rongirestoranis sai maksta kaardiga. Vagunites minu teada mitte, vähemalt masinat neil ei paistnud. Teisalt tasub ikkagi sularaha eelistada. Rong sõidab läbi igasugusest võsast ning seal ei pruugi olla kaardimasina jaoks vajalikku ühendust.

Võta rohkelt tegevust kaasa. Kui oled mitu ööpäeva rongis, siis tasub tegevust kaasa võtta. Mitu raamatut, filmid ja ristsõnad on asendamatuks abimeheks igavuse peletamisel.

Tee peatusi. Kui sõidad pikemat maad, siis võiks teha rohkem peatusi – nii on kergem seda teekonda üle elada. Ise olen Trans-Siberi linnadest käinud Kaasanis ja Irkutskis, kuid olen kuulnud head ka Jekaterinburgist ja Novosibirskist. Lisaks peaks tore koht olema ka lõpp-peatus Vladivostok.

Korda vene keel üle. Trans-Siberi raudteel on võrdlemisi keeruline hakkama saada ilma vene keele oskuseta. Kui sa vene keelt ei oska, siis kulub ära vähemalt vestmik. Pealegi, sinu venelastest kupeekaaslased tahavad sinuga suure tõenäosusega vestelda ning et sa vene keelt ei mõista, neid ei morjenda.

Ela minu tegemistele kaasa ka Facebookis!