„Teie ees on One Night Band, mida eesti keelde võiks tõlkida kui üheöösuhe,“ muigas Ivo Linna, kui ta tutvustas ansamblit, millega laupäeva õhtul Haapsalus Augustibluusil koos poeg Robertiga üles astus. Kelmikust jagus Ivo Linnal esinemise ajal hiljemgi. „Mulle meeldivad traditsioonid ja nüüd hakkan ma siin esinema iga nädal,“ viskas ta Haapsalu linnusemüüride vahel välja veksli.

„Mul on väga hea meel, et üheks õhtuks kokkutulnud pillimehed võtsid oma esinemist väga tõsiselt. Kuigi nad pole otsast lõpuni vaid bluusimehed, said nad väga hästi hakkama ja ma olen väga õnnelik, et Robert mind sellesse koosseisu kutsus,“ jagas Ivo Linna oma emotsioone vahetult pärast kontserti.

„See emotsioon, mis me publikult saime, võttis ikka põlved nõrgaks,“ lisas Robert ja märkis, et tal oli koos isaga laval väga lõbus. „Sellises mahus polnud me varem koos midagi teinud ning ma loodan, et olin talle vääriline partner. Loodan sedagi, et see koosseis ei tulnud kokku viimast korda,“ ütles Robert. „Pärast esinemist on ikka tunne, kuidas ühes või teises kohas võinuks veel paremini mängida, aga usun, et rahvas jäi rahule ning ootame huviga, mis edasi saab.“