„See on ju tore, et tullakse, ollakse ja tuntakse rõõmu Pärnust, mis on talviti nagu talveunne jäänud,“ lisab ta rõõmsalt.

Sotsiaalmeedias kommenteerisid paljud, et nädalavahetusel Pärnu rannas peetud Weekendi festivalilt kostuv lärm häirib nende ööund ning terve linn on joobes pidutsejaid täis. Siiski leidub palju ka neid, kel polnud suurfestivali kohta ühtegi halba sõna kosta. Pigem vastupidi.

Rannast kostuv tümakas Laine und ei häiri. Kui kesklinnas elades kuulis ta ikka, et rannas muusikat mängitakse, siis nüüd pole muusika veel tema koduseinteni jõudnud. „Aga ma loodan, et kuulen!“ ütleb ta rõõmsalt.

Ka Õhtulehega vestelnud Agnes räägib, et suurfestival on Pärnule pigem hea – aitab see ju tublisti kaasa kohalike kaupmeeste käibele. Peale selle rõõmustab ta, et suvepealinna on külla tulnud niivõrd palju välismaalasi. Peoliste melu Agnest ei sega. „Tore, et rand on elavnenud, et rahvas liigub ja et see on juba kolm korda nii olnud,“ ütleb ta.

„Esimesel korral oli vist kord natuke halvem. Siis ehk oli kaebusi,“ mõtiskleb ta.

Küll aga on rannamelu tema sõnul suvepealinlaste jaoks tavaline.

„Weekend on väga hea promo meie väikesele linnale,“ räägib pargis peesitav Harri.

KOHALIKUD EI KURDA: Õhtulehe tänavaküsitluses osalenud kohalikud sõnasid, et peolised neid ei sega. (Jörgen Norkroos)

Melu ja möll pole ka tema elurütmi võnkesse löönud. „Aga misjaoks?! Me peaksime kõik kokku hoidma. Mõtlema nii, kuidas see rahvustevaheline suhtlemine parem oleks. Ma ütlen, et why not, let’s go on!“ ütleb ta lõbusalt. Vali muusika meest ei muserda. „See ei sega, ehkki ma elan sealsamas lähedal. Head inimesed suudavad kokku hoida ja pole mingit pahandust,“ kõneleb ta.

Pärnusse tulnud külalised on tema sõnul viisakad. „Pudelitega on nad muidugi natuke liialdanud, ent noored on noored ja issand jumal – andke minna, ent olge inimesed!“ ütleb ta.

Kultuuriminister Weekendist: Eestisse on suudetud tuua tõelised oma ala tegijad

Reedel külastas kõigi teiste seas Weekendi festivali ka kultuuriminister Indrek Saar, kes rõõmustas, et Eestisse on suudetud tuua maailma tippnimed. „Vaadates seda artistide taset, kes on suudetud Eestisse tuua, siis seda meie kandis tihti ei juhtu,“ räägib kultuuriminister.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul ei juhtu meie kandis sageli, et lühikese aja jooksul tuuakse rahvani tõelised oma ala maailmanimed. (Tatjana Iljina)

Millised festivalil esinevad artistid aga Saart ennast kõige enam kõnetavad? „Ma pean end üpriski vanaks inimeseks ja minusuguste jaoks on kindlasti üks kõige enam kogetud artist Armin van Buuren. Tema plaadikeerutuse järgi on ju kõik meist mingil hetkel ka ise jalga keerutanud,“ sõnab ta.

Küll aga nimetab ta teisigi: Chainsmokers, Deadmau5, Knifeparty. „Loomulikult ka meie oma Eesti tegijad, alustades NOËPist; neid võib lugeda terve rea,“ ütleb ta.

Tänavune suvi on olnud festivaliderohke. Kui palju on ministril olnud aega, et neid üritusi külastada? „Mitte liiga palju, ent pool suve on veel ees. Vaadates seda tihedat üritustegraafikut, mis siin kõikjal toimub, loodan, et neid elamusi on veel hulk tulemas. Eks kokkuvõtet saab teha siis, kui suvi on läbi,“ ütleb ta.