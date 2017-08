Kui palju on Eestis elanikke? Mis maksab päts saia? Kui suur on Eesti keskmine palk? Kas Tallinnas vaid loetud tunnid veetnud laevaturist saab Eestist adekvaatse pildi ja oskab neile küsimustele vastata?

„Ma pakun, et tavaline eestlane teenib umbes viis tuhat eurot kuus,“ ütleb Utah’st pärit proua lõunaosariigile omase rõõmsameelsusega, hinnates seega keskmise eestlase keskmisest ameeriklasest pea poole rikkamaks.

Võimalik, et sellisele lillelisele nägemusele Eestist aitas kaasa Tallinna vanalinnas pakutavate kaupade ja teenuste hinnatase. Nimelt oli USAst pärit naine maksnud 12 eurot sokipaari eest. Saiapätsi hinnaks pakkus ta kolm eurot, lähtudes oletusest, et see võiks olla umbes sama kallis kui tema kodumaal. Tuleb tunnistada, et Eesti keskmise kuupalga (1153 eurot) ja saiapätsi hinna (ca 50 senti) äraarvamine polnud kaugeltki kerge ülesanne. Kümnest küsitletust seitse hindasid need kindlalt tegelikust kõrgemaks, vaid kolm turisti pakkusid tagasihoidlikumat summat. Mehhikost pärit tõmmu neiu oli eestlase jõukuse hindamisel üsna nutikas. „Arvestades, kui agaralt töötavad teenindajad jootraha teenimiseks, pakuksin riigi keskmiseks palgaks viissada eurot,“ pakkus mehhiklanna.