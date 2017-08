TRV on noor Viljandist pärit kooslus, mis sai alguse Viljandi Lennukitehase prooviruumi seinte vahelt. Bändi iseloomustavad eelkõige energilisus ning positiivne olek. TRV repertuaarist võib leida nii rock'i, pop'i, akustilist muusikat kui ka reggae ja kantri elemente ning bändi lood käsitlevad enamasti teemasid, millega kõik inimesed saavad ennast lihtsasti ühildada. Bändil on ilmunud lühikese tegutsemisaja jooksul esimene singel "Thousand Reasons" Uus lugu "Only One" räägib põhikooliealisest poisist, kes kannatab igapäevaselt koolikiusamise all. Videos kantakse ette poisi murdumispunkt, kus ta saab aru, et ta peab hakkama vastu, et oma igapäevaellu positiivset muutust tuua. Igaüks võib kujutleda, mis tunne võib olla, kui päevast päeva ning aastast aastasse üritatakse sind sisemiselt maamulda tampida.

Tihtipeale on elus nii, et inimesed veedavad koos aega teadmata, mis on üksteise unistused, tahtmised, tunded ning mõtted. Võib juhtuda, et inimene laseb aastaid endaga ebaõiglaselt käituda kuid kõik see taandub selleni, mil inimene jõuab mõõdupuuni.