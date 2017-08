Esmalt helistasid röövijad naise modelliagentuuri juhile ja teatasid, et kui too ei maksa 300 000 eurot bitcoinides, pannakse naine varjatud internetis (dark web) enampakkumisele ja müüakse seksiorjaks.

Salapärane The Black Death

Corriere della Sera tsiteerib Milaano politseiallikaid, märkides, et internetis esineti kui kurjategijarühmitus The Black Death (must surm, nagu vanasti nimetati koolerat), mis tegelevatki naiste röövimise ja müügiga. Tõsi, kuigi Europol usub sellise rühmituse olemasolusse, siis Itaalia politsei pisut kõhkleb ja arvab, et tegemist on üksikute väljapressijatega.

Lemies tehti ajalehe La Repubblica teatel naisest fotod, millel ta vaevleb kinniseotud kätega posti külge kinnitatult ja püüab end vabaks rebida. Inglise ajakirjanduse arvates on aga pigem tegemist mõnest seksuaalse alatooniga filmist võetud kaadriga.

MÄGIHÜTIS: Pole päris kindel, kas röövlid hoidsid selles toas (paremal on näha kott, kuhu naine topiti) röövitud naist või magasid seal ise. (Reuters / Scanpix)

Modelliagentuur teavitas juuli keskel esitatud lunarahanõudmisest viivitamatult Milano politseid, kus esiti kõheldi, kas tegemist ikkagi on tõsise juhtumiga või on keegi kõik välja mõelnud, et kähku raha saada.

Röövile tuli aga lõpp juba kuue päeva pärast, kui Black Death teatas, et nad ei röövi ega müü emasid. „Röövitud modelli toetanud mõjukas isik teatas meile, et naine on kaheaastase poja ema. Me vabandame ja vabastame naise viivitamatult.“

Kuriteo taga on üksik poolakas?

Naise viis Suurbritannia konsulaati Milanos 30aastane Inglismaal Birminghamis elav poolakas Lukasz Pawel Herba. Väidetavalt oli politsei talle lubanud naise vabastamise eest rohkem kui 50 000 eurot, mis pidi konsulaadis üle antama. Raha mees ei saanud. Ta peeti konsulaadi lähedal kinni.

RÖÖVEL: Politseifotod Lukasz Pawel Herbast. (Reuters / Scanpix)

„Meest ei ole teadaolevalt üheski kurjategijate registris, ta elab Inglismaal, ajuti käis tööl, ajuti mitte. Sõitis tulipunase Toyotaga ja naabrite sõnul kandis alati ülikonda,“ teatas Milano politsei, kelle palvel olid korravalvurid Birminghamis Herba (ta olnud teise passi järgi Daniel Zawada ) elukohas käinud.

„Uurimine on näidanud, et tegemist oli ehtsa, mitte lavastatud rööviga. Sellele viitavad ka kõik asitõendid, muuhulgas rühmituse Black Death kirjutis, kuidas röövitud naistega ümber käia. Herba kinnitas, et ta oli modelli füüsiliselt kuritarvitanud, kuid ei kahetse midagi ega tunnista end süüdi, märgivad Itaalia ajalehed. Mägimajakese oli ta rentinud ettekäändel, et on kunstnik, kes vajab oma maalide jaoks loodusest inspiratsiooni.