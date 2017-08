Kliimamuutuste tagajärjed on juba tänavu Euroopas kõigile näha ja tunda. Praegu Euroopa lõunaosa ründav kuumalaine on saanud kõlavaks nimeks Lucifer; see on tapnud seni vaid kümmekond inimest, kuid näiteks Itaalias on haiglast abi otsinud viiendiku võrra rohkem inimesi kui tavalisel suvel. Temperatuur on koguni 11 riigis tõusnud kas lühemaks või pikemaks ajaks 40 soojakraadini. Ennustatakse, et põllumeestele põhjustatud kahju rahaline väärtus ulatub miljarditesse eurodesse.