President Putin kiskus end ürgmehelikult paljaks, et näidata Baikali järvest püütud kala. Pressiesindaja sõnul oli ta kaks tundi vaeva näinud, et saaki saada. Maailma sügavaima mageveejärve juurde sõitis Putin peamiselt selleks, et süüdistada kohalikke ametimehi hoolimatuses sealse järjest halveneva keskkonnaolukorra pärast. Briti Daily Telegraph tuletab aga meelde, et just Putin ise andis käsu järve peamise saastaja, tselluloosi- ja paberitööstuse taaskäivitamiseks 2010. aastal: inimesed jäävad ju tööta!