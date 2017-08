Ette võib tulla olukordi, kus oled sunnitud valima vastandlike variantide vahel, see paneb su tasakaalukuse proovile. Enne otsuste langetamist pea nõu tarkade inimestega.

Unistada on hea - see muudab elu elamisväärsemaks, samas pole täna ohtu liiga kõrgele lendama minna. Suhtlus armsamaga kujuneb tulevärgiks, õhus on seksuaalsust.