Kuigi sind võib vallata kihk tulevase edu nimel end parimast küljest näidata, ära sellega üle pinguta. Võid valearvestuse teha, liigse usinusega jätad pigem ebakindla mulje.

Kaksikud

Peaksid endale ausalt tunnistama, millised on su nõrgad küljed. Tegeleda tasuks just selliste asjadega, mis sul hästi ei õnnestu, see nõuab üksjagu enesedistsipliini.

Vähk

See vastassoost „sõber“, kellega soovid õhtul ilmsüütul põhjusel kohtuda, pole kindlasti mitte lihtsalt sõber. Kui just pead kellelegi valetama, siis vähemalt iseennast ära peta.

Lõvi

Rahaliste tehingute tegemine võib sinust sõltumatutel asjaoludel soiku jääda. Igal tehingul on kaks poolt, kui teised inimesed on otsustusvõimetud, pole sina süüdi.

Neitsi

Sa ei pruugi end just kõige paremini tunda – jõudu on kuidagi vähevõitu, ka on oht kergesti külmetuda ja haigestuda. Hoia ennast, väldi liiga tugevat füüsilist pingutust.

Kaalud

Soodne aeg selleks, et ennast analüüsida ja võtta ette samme oma elu paremaks muutmiseks. Oma jõudude kellegi vastu suunamine toob hiljem halbu tagajärgi.

Skorpion

Armuasjus võib nüüd toimuda pöördeid. Ära jää teise poole peale lootma, sul endal on võimalik oma õnne nimel palju ära teha. Tee suhete arendamisel otsustavaid samme.

Ambur

Energiat on palju, tasub tegutseda ja julgeid otsuseid teha. Muidugi pole mõttekas pea ees tundmatus kohas vette hüpata, ent mõistlikul määral tasub riskimine ära.

Kaljukits

Pead tunnistama, et kui väga sa ka ei püüaks, kõike sa muuta ega isegi mitte mõjutada ei saa. Lõpeta muretsemine asjade pärast, mille parandamine sul üle jõu käib.

Veevalaja

Suudad ennast maksma panna, oma enesekindla tegutsemisega jõulise mulje jätta. Kuigi sul on nii tugevaid kui ka nõrku külgi, jääb pehmem pool jääb pigem varju.

Kalad