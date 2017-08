Mure rahaasjade pärast muudab sind rahutuks. Ette võib tulla lahkhelisid äripartneritega, aga ka pereliikmetega juhul, kui teil on ühine varaline vastutus.

Kaksikud

Aeg soosib tegutsemist vaimse töö vallas ja uute karjäärisihtide seadmist. Igapäevane suhtlus võib tuua kokkupuuteid inimestega, kellega pole just lihtne asju ajada.

Vähk

Sind valdab tahtmine end jõuliselt maksma panna, mis võib konfliktideni viia. Ehkki piirangud pole sulle meelt mööda, pead seadustest kinni pidama.

Lõvi

Seltskonnas olles vajad palju tähelepanu, tahad püüda vastassooliste imetlevaid pilke. Kui sulle tundub, et sind ei märgata, kasutad erinevaid võimalusi tähelepanu äratamiseks.

Neitsi

Aeg sobib õppimiseks, ning on soodus läbimõeldud rahaliste tehingute jaoks. Päikese ja Jupiteri sekstiili toel teed julgeid, aga samas ka õigeid valikuid.

Kaalud

Oskad rõõmu tunda käesolevast hetkest, ent vaatad ka julge pilguga tulevikku ning sead paika pikaajalisi plaane. Hästi edeneb mõttetöö, tekkida võib uusi originaalseid ideid.

Skorpion

Ehkki tegutsemissoov ja töötahe on tugev, tuleb osata aega ja energiat mõistlikult jagada ning oma tervist hoida. Ohtlikke tööriistu kasutades järgi turvanõudeid.

Ambur

Sinu karjäärialaseid püüdlusi võib nüüd edu kroonida. Ent samas ei pruugi su tegutsemine meeldida su kallitele kodustele – jäägitult tööle pühendudes jääb sul nende jaoks vähe aega.

Kaljukits

Mida kõrgem on su positsioon, seda enam peaksid mõtlema oma kohustustele ja vastutusele, mitte aga niivõrd õigustele. Ära ürita jõuga oma tahtmist saada.

Veevalaja

Sinuni jõudev info on üllatav ja segadusse ajav. Enne kuuldu põhjal järelduste tegemist veendu, kas juttudel on üldse tõepõhi all.

Kalad