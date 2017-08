Võimalik, et emotsionaalse käitumise tõttu ütled kellelegi midagi niisugust, mille peale teine solvub, kuigi haiget tegemine polnud sinu eesmärk.

Kui keegi veidigi kiidab su välimust, tarkust või oskust esineda, sulad nagu jäätis kuumal suvepäeval. Tuju läheb kergesti heaks, aga jälgi, et sa end ära kasutada ei lase.

Sul on palju tegemist ja plaanipäraselt kõik ei kulge, sind segatakse palju. Oskad aga oma energiat õigesti rakendada ja seda otstarbekalt probleemide lahendamisse suunata.

Hea on olla vastassoost inimestega, eriti nendega, kes on sümpaatsed ning füüsiliselt veetlevad. Selliste inimeste ideedele oled vastuvõtlikum, arvestad nendega rohkem.

Vii armas inimene sellisesse kohta, kuhu ta ammu minna on tahtnud. Eriti hea, kui suudad seda teha nii, et talle jääb viimse hetkeni üllatuseks, mida sa plaanid.

Oled heas vormis ja pakatad eneseusaldusest. Päev sobib selleks, et õppida midagi niisugust, mis on ühest küljest huvitav, aga teisalt ka kasulik pikemas perspektiivis.

Fantaasia on elav, kujutad suure õhinaga ette, mida sa teha kavatsed ning pühendad oma mõtetesse teisigi. Need asjad, millest räägid, on pelgalt mõtted, mitte veel plaanid.