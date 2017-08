Ära üksinda otsuseid vastu võta, eriti juhul, kui need puudutavad ka su kallimat. Sul oleks vaja tema arvamust ka küsida, temaga koos teemad rahulikult läbi arutada.

Võid kokku sattuda inimestega, kes on sinust nii mõneski mõttes targemad. Ära ole nendega suheldes häbelik ja aupaklik, võta seda kui võimalust neilt midagi õppida.

Töö ja isiklikud suhted hoia kindlakäeliselt lahus. Kui pead asju ajama vastassoost isikutega, siis võib ju tekkida kiusatus oma võlud mängu panna, ent see on libe tee.

Mõnikord tuleb rahaasjad jutuks võtta, kindlalt, neutraalselt ja otsekoheselt. Tekita selline õhkkond, et teine osapool ei saaks vastamisest kõrvale hiilida.

Suudad end kokku võtta juhul, kui pead kuskil sõna võtma või lausa suurema publiku ees esinema. Isegi kui tunned, et sul põlv väriseb, jätad teistele kindla mulje.

Küllap tuleb tööl analüüsida nii eelneva aja tegevuse tulemusi kui ka tulevikuväljavaateid. On hea aeg aruteludeks kolleegidega, ka suurematel koosolekutel säilitad külma närvi.

Isiklike suhete vallas oled uljas ja hakkamist täis. Kui kena vastassooline on sulle silma jäänud, ei kõhkle sa talle ligi astuda, sõbralikult ja kavalalt naeratada ja juttu teha.

On sinu valida, kas lased päeval lihtsalt mööda lennata või kasutad selle asjalikult ära. viimane variant vajab küll pingutamist, ent see on igati vaeva väärt.