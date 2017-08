Kuidas Eestis oli oma erakust Martin Luther ()

„Toimetust külastas kummaline mees. Võõras ei ütle tere ega võta kaabut peast,“ kirjutas Uudisleht 1934. aasta suvel.

Mees ütles, et ta kirjanikunimi on Theophil Mägitay (kodanikunimi Jaanus Rikkand või Rekkand) ja ta on kutsutud kuulutama tõsist kristlust tervele maailmale. Et on nagu Martin Luther omal ajal. Elab erakuna Tarvastu kandis Loodi-Tinnikurus, õppinud usuteadust, valdab tosinat keelt, oli Viljandi Eesti Haridusseltsi tütarlastekooli esimene juhataja, nüüd koduõpetaja.

„Meie piiblitõlked on kõik valed,“ kinnitas Mägitay, kes olevat leidnud pühakirjast 1400 viga. Kuid mitte selles üksi pole asi. Eesti keelt tuleb muuta. Näiteks sõnad „täieline“ ja „seadus“ on liiga „täi“ ja „siga“ sarnased. Tuleb öelda hoopis „tävaline“ ja „säedus“, ka mitte „ehitaja“, vaid „ehiter“, mitte „ümberorienteeruma“, vaid „ümbermeelenduma“. „Meie isa“ palve algus kõlagu: „Meide isa olev taevas. Pühendugu sinu nimi… meide vajalikku leiba anna meile täna.“

Lisaks soovitas ta vältida sealiha ja tarvitada taimetoite. Naistel olgu pikad juuksed ja mehed hoidku kübaraid peas nii kodus, tänaval kui ka kirikus, nõudis Mägitay, lisades, et abielu pole jumalale meelepärane ja töötatöölised tuleb kloostrisse saata.