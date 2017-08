Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ei välista Tallinnas koostööd ka Edgar Savisaare valimisliiduga, kui võimalikel koalitsiooniläbirääkimistel jõutakse ühiste arusaamadeni.

"Keskerakond pole kunagi välistanud midagi ja me ei välista ka ühegi teise erakonnaga koalitsiooni tegemist. See sõltub sellest, kui palju on seal sees meie ideesid tasuta huvialaharidusest, tasuta toitlustusest koolis ja lasteaias, eakate ühekordsest toetusest 100 euroni," ütles Ratas ERRi uudisportaali vahendusel.

"Kas koalitsioon Savisaarega on mõeldav?" küsis ajakirjanik. "See sõltub läbirääkimistest teiste erakondadega, kellega me teeme koalitsiooni," vastas peaminister.