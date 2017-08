Põlvas kolme käpaga kassi hülgamise eest Tartu maakohtus tingimisi rahalise karistuse saanud naine taotleb ringkonnakohtus enda õigeksmõistmist.

Mullu ühel juulihommikul sõitis naine liinibussiga Põlvasse, kass puuriga kaasas. Bussist väljunud, jättis ta kassi Maarja tänava äärde haljasalale ja kiirustas minema. Kass läks puurist välja. Muru näksivat kassi märkas naisega samas peatuses maha tulnud ja tööle suundunud politseinik. Prokuröri sõnul tekitas Põlvamaal elav naine hülgamisega kassile füüsilisi ja vaimseid kannatusi. Tegu on seda taunitavam, et looma liikumine on raskendatud, sest tal puudub üks käpp. Naine on Õhtulehele selgitanud, et tegi puuriukse lahti, et mustust koristada. Looma omapäi rohtu näksima jätnud naise tõlgendus on, et ta ei tahtnud puuri käidavas kohas puhastama hakata ja läks seda eemale tegema. Seejärel kavatses ta kassi juurde tagasi minna, on Õhtuleht varem kirjutanud.

Tartu maakohus mõistis naisele tingimisi 500eurose rahalise karistuse. Tänavu juulis Tartu ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis soovib naine täielikult vaidlustada Tartu maakohtu otsuse tema süüditunnistamises ning taotleb enda õigeks mõistmist. Kaitsja leiab, et kohtueelse ega kohtuliku uurimisega ei ole tuvastatud asjaolusid ega tõendeid, mis kinnitaks, et naine hülgas avalikus kohas tahtlikult kolme käpaga kassi ning jättis ta abitus seisundis Põlvasse.