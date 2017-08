„Kuna me ei tea keegi, millal ja mismoodi me siit ilmast lahkume, siis ühele ihu ja hingega bluusivennale nagu Ivan Denisenko oli see ehk kõige ilusam minek. Ju siis saatus tahtis, et ta just niimoodi läheks,“ ütleb Ivo Linna.

Ivan Denisenko ehk Ivan Blues, kes laupäeval Augustibluusi pealaval astus üles koos oma ansambliga Ivan Blues & Friends Blues, varises ootamatult laval kokku kolmanda pala keskel ja suri pühapäeva öösel. „Aga loomulikult oli see vapustus, see tõesti vapustas,“ lisab Linna, kes Ukraina kunstniku ja bluusimuusiku esinemist vaatas enne ise lavale minekut publiku seast. „Ma vaatasin ja kuulasin platsil neid kolme lugu, mida ta mängida jõudis. Ei kohtunud me enne Denisenko esinemist lava taga ega kahjuks enam ka pärast… Nii et see esinemine jäigi tema luigelauluks.“