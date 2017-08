Kasutan juba mitu aastat igapäevaselt Tallinna ühistransporti. Tööle ja tagasi sõitmiseks sobib umbes 5-6 bussi. Meie liikluskultuurist kirjutama ajendas mind hiljutine isiklik kogemus. Olin nimelt sunnitud endale muretsema uue ühistranspordikaardi, kuna endine sõidukaart murdus peaaegu pooleks. Juhtus see aga sellepärast, et buss tõmbas liiga järsku peatusest minema – lendasin koos valideeritava kaardiga vastu validaatorit, lüües valusalt ära ka oma käe. Istusin oiates kõrvalolevale vabanenud istmele ja mõtlesin – jälle! Tol hommikul polnud enam tahtmist ja aega inimesi täis bussis juhi juurde sõrme viibutama trügida, tahtsin jõuda õigeks ajaks tööle.

Usun, et me kõik, linnakodanikud, oleme tänulikud võimaluse eest sõita ühistranspordis tasuta. Küll ei tähenda see, et bussijuhid saavad endale lubada hooletut suhtumist töösse. Ometi näeme iga päev just nimelt hooletust, kohati lausa hoolimatust (loe: pahatahtlikkust) on uskumatult palju.

Üllatavalt paljudel bussijuhtidel ongi kombeks sõita ja pidurdada nagu Ameerika mägedel. Vihased või mornid näod peas, püüavad nad sõiduvahendist välja võtta viimast, et õigel ajal punktist A punkti B jõuda.