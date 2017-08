Edgar Savisaare käekäik on ikka väga kurb. Tervis on tuksis ning käimas kohtuprotsess, mille lõpus terendab kriminaalkaristus. Eesti meedias ja avalikkuses on temast ammugi saanud Vene karu võrdkuju. Küsitluste kohaselt ongi Savisaarele jäänud peamiselt Lasnamäe venekeelsete valijate toetus.

Savisaare tuules püüavad Tallinna volikokku jõuda mitu elukunstnikku ning keskparteilise ajakirjanduse käilakujud. Arvestades, et Savisaarel on jätkuvalt potentsiaal võtta Lasnamäelt mitme isikumandaadi jagu hääli, kujuneb tema valimisliidus kõige ihaldusväärsemaks just see valimisringkond. Mujal pealinna valimisringkondades võib sellel liidul aga tekkida probleeme künnise ületamisega.

Edgar Savisaar on üks vähestest poliitsaurustest, kes on toimetanud Eesti poliitikas alates meie taasiseseisvumisest. Kõige vitaalsemad selle aja sangarid on nüüdseni Marju Lauristin ja Tunne Kelam. Savisaarega suhteliselt sarnast käitumismustrit viljeleb aga eelolevatel valimistel Siim Kallas, kes Viimsi volikokku kandideerides peab samuti ilmselt silmas pikemat plaani. Kuna Reformierakonnas on Siim Kallas otsustajate ringist välja puksitud, siis näib temagi plaan olevat tulla 2019. aasta riigikogu valimistele uue erakonnaga. Kohalikud valimised on seejuures vaid hüppelaud.

Tallinna volikogus küsitlustulemuste põhjal sügisel enam ühegi erakonna ainuvõimu ei teki. Kaalukeeleks mis tahes koalitsiooni moodustamisel võivad osutuda ka napilt valimiskünnise ületavad erakonnad või valimisliidud. Seda võimalust haistes on juba näiteks end Sõõrumaa-Mõisa valimisliitu Tegus Tallinn möllinud legendaarne konjunkturist Leonid Tsingisser. Savisaar ilmselt loodabki võimalusele, kus tema valimisliit saab kaalukeeleks pealinna võimukoalitsiooni loomisel, mis annaks talle ühtlasi hoovad, mõjutamaks jõuvahekordi Keskerakonnas enda kasuks.

Kohtusaalist haiglasse või telestuudiosse?

Käesoleval nädalal jätkub Savisaare protsess. Ilmselgelt on tegemist süüdistatavale väga tugeva stressoriga ning tõenäoliselt vajab Savisaar peagi kohtusaalist arstide hoole alla toimetamist. Pärast esmast visiiti haiglasse selgub ehk, et midagi väga hullu polegi ning patsient võib vabalt siirduda mõnda telestuudiosse või näiteks Vene saatkonda vastuvõtule. Kogu see näitemäng on tõepoolest väga haige.

Savisaar on Tallinnas üle kümne aasta võimul püsinud, ent viimastel aastatel kriminaalsüüdistuse tõttu ametist kõrvaldatud. Sellises positsioonis on Savisaarel väga raske, kui mitte võimatu pakkuda uusi visioone pealinna arendamiseks. Väga kummaline oli kuulda, kuidas möödunud nädalal antud pressikonverentsil võttis Savisaar taas jutuks üdini populistiku alampalga 1000 euroni tõstmise teema. Esiteks pole omavalitsuste võimuses alampalka kuidagi reguleerida. Teiseks on vähegi mõtlevatele inimestele selge, et sellise lubaduse täitmine Eesti praegustes majandusoludes kukutaks meid kiiresti sügavasse kriisi.