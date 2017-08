Oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel Eestis on valimisõigus rekordarv teistest Euroopa Liidu riikidest pärit kodanikel, kokku 27 855, eelmistel oli neid 10 000 inimest vähem.

Arv on suurem muuhulgas seetõttu, et seekord on valijate ring suurem - valida saavad ka 16-17-aastased, vahendab ERRi uudisportaal.

Kõige enam elab ametlikult teistest liikmesriikidest pärit kodanikke Tallinnas - 15 665, kogu Harjumaal 17 411. Tartumaal on neid inimesi 4427, Ida-Virumaal 1405, Valgamaal 1147, Pärnumaal 1118, Saaremaal 443, Lääne-Virumaal 348, Läänemaal 338, Viljandimaal 315, Raplamaal 281, Järvamaal 168, Võrumaal 141, Jõgevamaal 122, Põlvamaal 109 ja Hiiumaal 82.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi on hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle elukoht on kantud Eesti rahvastikuregistrisse.

Esialgsetel andmetel on sel aastal valimisjaoskondi vähe kui eelmine kord - 560.