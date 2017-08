Setumaale raske aasta

Ilmselgelt ei ole ülemsootska mugavusametipost, kus saaks hõlbuelu ja võimu nautida. Igal aastal valitakse ju maapealne kuninga asemik uuesti, kuigi sama ülemsootska võib ametis olla mitu aastat järjest.

Sootska lisab, et Setu kuningriik on üks neljast märksõnast, mis setu leelo, rahvariiete ning õigeusu ja rahvakalendri kõrval eestlastele Setumaaga seondub. „Need on mitusada aastat vanad, kuningriik ainult 24. Ühe inimpõlvega oleme tekitanud vägeva asja,“ võib Leima õigusega uhkust tunda. „Põhjus, miks see on nii hästi käima läinud, on see, et kirik, poliitikud, president, naaberriigid ja korporatsioonid mängivad meiega mängu kaasa.“

Leima rõhutab, et mida iganes nad Setu kuningriigi raames ette võtavad – kõik peab teenima setu kultuuri säilimise huve. „Eesmärk on, et setu tunneks end siin hästi,“ ütleb sootska.