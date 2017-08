Ülemsootska vastama kolmele kriteeriumile: olema setu, kandma setu rahvariideid ning kõnelema setu keelt. Just viimasega olevad mõned linnasetud Leima sõnul natuke hädas. Vastne ülemsootska märkis, et just setu keele hoidmine ja arendamine on tema suur südameasi.

„Setu kuningriik on miski, mis ühendab kõiki setusid – nagu tõotatud maa, mida füüsiliselt ei ole olemas, aga mis on rahva südames,“ piltlikustab Leima.

Ta lisab, et Setu kuningriik on üks neljast märksõnast, mis setu leelo, rahvariiete ning õigeusu ja rahvakalendri kõrval eestlastele Setumaaga seondub. „Need on mitusada aastat vanad, kuningriik ainult 24. Ühe inimpõlvega oleme tekitanud vägeva asja,“ võib Leima õigusega uhkust tunda. „Põhjus, miks ta on nii hästi käima läinud, on see, et kirik, poliitikud, president, naaberriigid, korporatsioonid mängivad meiega mängu kaasa.“

Leima rõhutab, et mida iganes nad Setu kuningriigi raames ette võtavad – kõik peab teenima setu kultuuri säilimise huve. „Eesmärk on, et setu tunneks end siin hästi,“ ütleb sootska.