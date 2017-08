Millele pehme mööblit valides tähelepanu pöörata ning mille järgi diivan valida? Sellele aitab vastuse leida pehme mööbli tootja Rekson OÜ, kelle toodang on toodetud Eestis.

Enne mööblikauplusesse või- salongi minemist mõõda enda tuba üle, et teaksid sobiva diivani maksimaalset mõõtu- nii on endal lihtsam orienteeruda. Lisaks mõtle põgusalt ka sellele, mis on diivani otstarve sinu kodus ja kuidas armastad sina ja sinu pereliikmed sellel tavaliselt istuda. Järgnevad punktid annavad põgusa ülevaate erinevatest diivanitest ja on sulle abiks sobivaima lahenduse leidmisel.

1) Kui diivan on kohaks kus peale tööpäeva mõnusalt kerra tõmmata ja puhkeasendis televiisorit vaadata, siis tasub erilise tähelepanuga uurida ja istudes reaalselt proovida diivani sügavust. Selleks ära pelga salonginäidistel istet võtta just selles asendis, milles oled tavaliselt ka oma kodus. Pelgalt diivani äärele istumine pehmuse või sügavuse tajumiseks ei anna diivani mugavusest ülevaadet. Arvesta, et kui eesmärgiks on soetada diivan, millel saaks tõeliselt lebotada, siis ei peagi saama sellel sirge seljaga istuda. Sirge seljaga istumiseks saad igal ajal lisada selja taha padja või paar. Alates 62cm (puhas isteala ehk mõõdetud seljapadjast väliservani) istumissügavusega diivanid on ülima mugavusega ning sellised diivanid on suurepärane valik avarasse elutuppa. Tavaliselt on sellistel mudelitel ka palju kombineerimise võimalusi tänu erinevatele moodulitele. (nt. Rekson OÜ valikus Torino)

Torino

2) Soovides elutoa diivanil sirge seljaga istuda, nii et jalad on korralikult põrandal, sobivad sulle tavalisest sirgema seljatoega ning minimaalse sügavusega mudelid. Tugevat seljatagust tasub eelistada neil, kel kipub selg valutama või kellele lihtsalt meeldib sile ja konkreetne vorm. Sellistel puhkudel peaks sulepadjale eelistama poroloonist seljapatju või mudelit, millel lahtised seljapadjad üldse puuduvad. Imehästi sobib selline lahendus ka eakatele sest diivanilt on lihtne üles tõusta.

3) Kui elad väikeses korteris või jäävad külalised sageli öömajale, siis võid eelistada diivanile diivanvoodit. Mõtle läbi kui tihti hakatakse diivanit voodina reaalselt kasutama.

Nimelt ei ole kaugeltki mitte kõik diivanvoodid mõeldud igapäevaseks magamiseks. Hea kui igapäevaseks magamiseks on diivanvoodi madrats vähemalt 10-12cm paksusega. Saepuruplaadist tehtud karkasse võiks diivanvoodi puhul vältida ning eelistada tuleks puidust+ vineerist valmistatud raame. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kindlasti ka mehhanismi töökindlusele ja diivanvoodi kasutusmugavusele. Kui vajad lisa panipaipaika siis vali mudel, millel on pesukast. Kui külalisi jääb öömajale aga harva, siis soovitame otsustada siiski diivani kasuks.

4) Trenditeadlik inimene viib oma kodus muudatusi sisse, käib ajaga kaasas ning on avatud uutele disainidele ja värvidele. Endiselt on moes nii retro stiilis kui ka modernsed diivanid ning värvitoonidest ei ole veel kuhugi kadunud halli 50 erinevat varjundit, millele kõnekalt on juurde lisandunud erinevad sinised ning sinepised toonid. Kangaste valik on korralikus salongis lai (nt. Decotex Sisustussalong, Pärnu mnt.160E, Tallinn) ning diivanit peab klient saama tellida endale sobiva materjali ning värviga. Piiratud kanga valik või kauplusest diivani kohe kaasa ostmine ei rahulda kindlasti nõudlikku ja oma kodu mõõtude ning interjööriga arvestavat klienti. Värvitrendidega sammu pidav klient võiks eelistada diivanit, mille kangas on 100% ulatuses eemaldatav (Reksoni valikus on neid mitmeid, nt. Modern). See võimaldab soodsalt ja lihtsa vaevaga katete vahetamist terve diivani ulatuses, mitte üksnes patjadel. Miks mitte tuua suvel värskendust värvilise kanga näol ning sügise saabudes kate taas mõne tumedama vastu vahetada? Mänguruumi on selliste mudelite puhul piisavalt. Samuti võiks 100% eemaldatava kangaga diivanit eelistada väikelastega pered.

Modern

Korralikku diivanisse tasub investeerida nii nagu ka voodissegi ja enne ostu tasub professionaaliga kindlasti konsulteerida.

Kõik Reksoni diivanite karkassid valmivad puidust ja vineerist välistades täielikult saepuruplaadi. Diivani põhjas olevad zig-zag vedrud on sügavate mudelite puhul omavahel spetsiaalse metall-ribaga seotud, et tagatud oleks pikkade vedrude paigal püsimine. Istumispatjade pehmust saab klient iga diivani puhul ise valida ning valikus ei ole üksnes HR poroloon vaid ka muud materjalid nagu suled, memory foam ja pocket vedrud.

