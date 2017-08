MÄLUMÄNG | Mida oled Eestist teada saanud „Eesti mängu“ vaadates?

Sõnn Kallid inimesed on sulle toeks. Selge see, et oskad seda hinnata, ent ära unusta oma tänu neilegi välja näidata. Tulgu head sõnad sul kergelt ja kenasti üle huulte!

Skorpion Emotsionaalseks minnes teed asjad hullemaks. Tööd võivad tunduda keerulisemad ja aeganõudvamad ning probleemid tõsisemad, kui need tegelikult on.

Ambur Proovi tegutseda tasa ja targu, mõistuspäraselt. Lihtsam on rahulikuks jääda juhul, kui teised inimesed ümberringi on närvilised – siis võtad endale tasakaalustaja rolli.

Veevalaja Täiskuu mõju on tugev, emotsioonid võivad olla tugevad ja heitlikud. Ole teistega suheldes hoolikas – kui tülli lähed, on väga raske hiljem ära leppida.