Kui siiralt aus olla, siis ühel hetkel sain aru, et olen liiga naiivne ja pidin ennast kokku võtma. Ja kaks aastat tagasi leiutasingi ühe põneva toote nimega Towelfy. See on multifunktsionaalne hommikumantel-rätik. Kui omal ajal tegin revolutsiooni poliitikas, siis nüüd tegin revolutsiooni kergetööstuses. See tuli vajaduspõhiselt. Täpselt samamoodi nagu sündis Eesti Vabaraiik.

Me räägime suurest froteerätikust, mille keskel on auk? Ja tänaseks on see muuseas ka patenteeritud?

Just nimelt. Käisin saunas ja iga kord, kui froteerätikut puusadele või õlgadele sättisin ja see sealt maha libises, siis mõtlesin, et miks ei ole leiutatud rätikut, mille keskel oleks suur auk. Olin kindel, et selline asi on kindlasti juba leiutatud. Hakkasin seda siis mööda Eesti hulgiladusid otsima. Mulle tehti kiiresti selgeks, et auguga rätikut pole olemas. On kas hommikumantel või siis suur saunalina.

Kindlasti öeldi ka, et võta see suur rätik ja lõika ise auk sisse?

Nii täpselt öeldigi ja nii ma tegingi. Olin ühes Araabia riigis ja teadaolevalt on nad väga head müügimehed. Olin froteerätikute poes ja ütlesin, et palun leidke mulle rätik, kus on auk sees. Kui leiate võin neid osta rohkemgi. Aga araablane võttis riiulist suure rätiku, andis selle mulle ja ütles, et augu pead ise tegema. Müüja ise ei teagi, aga ta andis mulle väga hea idee. Ja kaks aastat tagasi otsustasingi uude ärisse sukelduda.