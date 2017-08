Hiina välisminister kiitis heaks eile ÜRO Julgeolekunõukogus ühehäälselt vastu võetud resolutsioonieelnõu Põhja-Korea vastu. Samas lisas minister, et kriitilisse punkti jõudnud olukorra lahendamisel on dialoog Põhja-Koreaga väga oluline.

Hiina välisminister Wang Yi teatas täna, et diplomaatilised ja rahumeelsed meetodid on vajalikud, et vältida pingeid ja hoida ära kriisi eskaleerumist, vahendab Reuters.

ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis eile ühehäälselt heaks Põhja-Koreale uute sanktsioonide seadmise.

''Pärast otsuste jõustumist liigub Korea poolsaare probleem kriitilisse punkti,'' ütles Wang Yi ajakirjanikele.

''Kutsume kõiki osapooli üles hinnangute tegemisel ja tegutsemisel kohusetundlikku meelt hoidma. Me ei saa teha üht ja teist hooletusse jätta. Sanktsioonid on vajalikud, kuid need ei ole lõplik eesmärk,'' seletas minister.

Põhja-Korea on raketi- ja tuumakatsetuste pärast 2006. aastast saadik sanktsioonide all. Uued meetmed on vastuseks kõige viimasele viiele tuumakatsetusele ja neljale kaugmaa raketikatsetusele.

Viimane USA esitatud eelnõu piiraks Põhja-Korea söe, raua, plii ja mereandide eksporti ja keelustaks teistel riikidel Põhja-Korea töölisi palgata. Sanktsioonide rakendumise korral võib Põhja-Korea ilma jääda kolmandikust iga-aastasest kolme miljardi dollari suurusest eksporditulust.