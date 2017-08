Hiljuti sõlmiti Hiiu valla ja aktsiaselts Nelja Energia vahel koostööleping, mis Hiiumaale meretuulepargi rajades tagab vallale tulust osa. AS Nelja Energia plaan on 12 kilomeetrit Hiiumaa rannikust rajada meretuulepark võimsusega 700 kuni 1000 MW, mis on 100 kuni 160 tuulikut. Ometi ei tohiks mitmete kohalike elanike arvates tuulepargi projektiga Hiiumaal jätkata.

Mittetulundusühingu Hiiu Tuul juhatuse ja Hiiu vallavolikogu liige Inge Talts arutas tuttavaga tuulepargi keskkonnamõjude aruande üle, kus öeldakse, et tuulepargi müra tase jääks elamupiirkonna normi sisse. “Tuttav küsis selle peale, et miks on vaja müra normini tõsta,” räägib naine tuttava imestusest. “Hiiumaale tullaksegi ju selleks, et olla vaikuses.“

Hooajaline kohalik elanik Paap Kõlar arvab, et tuulepargi rajamine tähendab Hiiumaale katastroofi. “Mitte asjata ei korraldatud konverentsi “Evakueerige Hiiumaa” - kui need pargid tulevad, siis Eesti riik peabki Hiiumaa evakueerima,” räägib Kõlar. Mees ennustab, et inimesed jätavad maha oma kinnistud ja kodud Hiiumaal, turism langeb ja saarele jäävad ainult tuuleenergia arendajatele ustavad inimesed. “Kokkuvõttes oleks Hiiumaaga lõpp. Miks me peame Hiiumaa väärtusega riskima,” küsib mees. Kõlari arvates ei oleks praegune päikeseloojang võrdne päikeseloojanguga läbi tuulepargi.

Mehe unistus on, et Hiiumaa keelduks projektiks ja avaks oma uksed niiöelda “tuulepagulastele” - inimestele, kellel oma koduriigis on nii palju tuuleparke, et enam kuskile mujale põgeneda ei ole. “Me avaksime ennast kultuursetele, haritud ja intelligentsetele inimestele - Hiiumaa leiaks endale uue hingamise, turism saaks uue näo ja elu areneks teises rütmis,” räägib mees oma visioonist, mis on vastukaaluks projektile, mida NeljaEnergia hetkel Hiiumaal arendab.

Volikogu liikme Inge Taltsi sõnul ei ole projekti kaasatud kogukonda - poolteise tunni pikkune avalik arutelu oli ainuke katsetus kohalike kaasamiseks. “Me ei ole volikoguna saanud kohtuda advokaadiga, kes antud koostöölepingus väidetavalt Hiiu valla huve kaitseb. Samuti on mul kahju, et volikogu loobus lepingule täiendava analüüsi tellimisest, et kontrollida selle õiguslikust,” räägib Talts.

Hiidlase sõnul muudeti viimastel nädalatelt lepingu sisu. “Raha ei lähe mitte valla hüvanguks, vaid tuulepargiga seotud valdkondadele. See muudab oluliselt vallale annetatavat raha.“ Naise arvates tunnistavad arendajad lepingu ümber tegemisega, et negatiivsed mõjud keskkonnale siiski on ja Hiiu vallale minevat raha kasutataks edaspidide mõjude kõrvaldamiseks.

Milliseks kujuneb Hiiumaa elu, Talts ennustada ei oska. “See vapustavalt ilus loodus rikutakse ja just see on paljudel Hiiumaal elamise põhjuseks. Saare põhjarannikul on imeilusad merevaated,” räägib naine.

Hooldajad tuuakse välismaalt

Kuigi NeljaEnergia on lubanud Hiiumaa ametikoolis hakata välja õpetama noori, kes oskaks tuulegeneraatoreid hooldada, kardavad nii Kõlar kui Talts, et hooldajad tuuakse välismaalt. “Kohalikel jääb tööd vaid meretranspordiks, sest tuuleparkide hooldajad tulevad tootjatelt ja tootmismaadest. Reaalselt räägime vaid kümnest töökohast,” selgitab Kõlar. Mõlemad tuulepargivastased arvavad, et hoolduse asemel tuleks mõelda ka lammutamisele. Kõlari arvates on vaja, et tuulikuid oleks võimalik pärastlammutamist utiliseerida. “Mis tehakse siis kui tuulegeneraator töö lõpetab? Kes tegeleb edasi lammutustöödega, kui aeg lõpuks otsa saab,” küsib Talts.

Ometi on neil projektiga seoses üks tulevikulootus - tuuleparki ei tule ja Hiiumaa ei kaota sellest midagi.