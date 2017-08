Ariel Klas: Minu üldine seis on juba pikemat aega, nüüd on Eri lahkumisest juba poolteist aastat, suur kurbus. Sellest ma ei saa jagu. See on minuga kaasas nii hommikuti, kui ka õhtuti. Iga päev. See kurbus on minu sees. Ma ei tahaks seda kogu aeg välja näidata, aga ma ise näen seda oma silmadest. Nad ei sära. Ja ma igatsen Erit.

Tänane Birgitta Festivali avapäev oli eriti raske. Ühest küljest see loomulikult rõõmustab mind, sest mul oli au tulla siia ja elada edasi muusikas, kuid see suur päike puudub minus.

Kuid Birgitta Festival on aasta aastalt kogumas jõudu ja muutumas üha väärikamaks ürituseks ja tean, et kui Eri oleks täna meiega, siis ta väga rõõmustaks selle üle. Et traditsioonid jätkuvad, et festival elab, et muusika elab kõikide inimeste südames, kes täna on siia saabunud.

Kallis Ariel, millega täna tegeled? Sul on suur perekond, kes resideerub Helsingis. Kas veedad ka ise suurema osa ajast lahe taga?

Jah, kuigi tunnen Eestist suurt puudust, siis teisalt olen ka väga õnnelik, sest mind toetab armas perekond. Tütred, nende kaasad ja loomulikult lapselaps, kes sai just aastaseks. Tema nimi on Isabel Ariel. Nimi on pandud minu järgi ja ta on isegi välimuselt pisut minu moodi.

Aga eriti tore sündmus toimus möödunud kuul. Nimelt kogunes umbes viiskümmend inimest nii Tallinna kultuuriametkondadest, kui ka Tallinna Kammerorkestrist meie Helsingi kodusse. Panime selle maja seinale, kus Eri oli elanud 23 aastat, tema mälestuseks kena marmortahvli. Sellel on ka pronksist element, mis on valmistatud skulptor Tauno Kngro poolt. Eri käsi koos taktikepiga.

Nii et tegevust jätkub, aga peale Eri lahkumist on ikkagi ka väga palju üksindust. Õnneks on mul on sõpru nii Eestis, kui Soomes ja olen oodatud paljudele põnevatele sündmustele. Saan hakkama.

4.-13. augustini toimuva Birgitta Festivali kavas on aegumatu ooperiklassika G. Verdi "Traviatast" G. Puccini "Toscani" ning balletilavastused M. Mussorgski ja M. Raveli teostele "Pildid näituselt", "Daphnis ja Chloe" ning "Bolero".

Festivali noorem publik saab nautida kogupereballetti "Karlsson", mis kirjutatud Läti helilooja J. Karlsonsi poolt A. Lindgreni armastatud raamatu ainetel ning loomulikult ei puudu kavast ka traditsiooniline Birgitta Festivali omaproduktsioon, milleks on seekord J. Haydni vokaalsümfoonilise suurteose "Aastaajad" lavastatud versioon. Lavastuse on ellu kutsunud rahvusvaheline loovmeeskond, mis oli ka 2015. aasta Birgitta Festivalil etendunud Haydni "Loomise" taga.

2017. aasta Birgitta Festival on esimene, mille kava on koostanud Tallinna Filharmoonia kunstiline juht, Eesti noorema põlve üks tunnustatumaid dirigente ja interpreete Risto Joost. Joosti sõnul on Birgitta Festivali eesmärgiks alati olnud tuua publikuni võimalikult mitmekesine läbilõige maailma muusikateatrist.

Birgitta Festival 2017 kava:

4. ja 5. august J. Haydni lavastatud oratoorium "Aastaajad"

Birgitta Festivali omaproduktsioon

Lavastaja Ran Arthur Braun, dirigent Risto Joost

8. august G. Verdi ooper "Traviata"

PromFest ja Kaunase Riikliku Muusikateatri koostöö, lavastaja Anu Lamp

11. august G. Puccini ooper "Tosca"

English Touring Opera, dirigent Risto Joost

12. august J. Karlsonsi kogupereballett "Karlsson" (päevane ja õhtune etendus)

Läti Rahvusballett

13. august M. Mussorgski / M. Raveli lühiballettide lavastus "Bolero"

Läti Rahvusballett