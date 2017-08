"Väga tore on, see on meie esimene kord Eestis esineda," räägib Saksamaalt pärit tantsumuusikaprojekti ItaloBrothers liige Matthias Metten. Muide, ItaloBrothers on just see ansambel, kes lennutati Eestisse, et lavale astuda Weekendi ühe peaesineja Bebe Rexha, kes oma esinemise tühistas, asemel.

Matthias kinnitab, et Weekendil lavale astuda on väga austav ülesanne. "Ma pakkisin koti, triikisin särgid ja see oligi kõik," ütleb Matthias, mida ta pärast kutse saamist teha jõudis. "Sain meie mänedžerilt kõne, ta küsis, kas me oleme tulemas. Pidime kodumaal paar asja ümber mängima ja nüüd oleme siin."

ItaloBrothers sai alguse aastal 2005 ning nad on saanud inspiratsiooni Gigi D'Agostinost, kes lõi italo-dance muusikastiili. Selle järgi sai trio ka oma nime. "Pidime nime kiiresti panema, sest saime kõne plaadifirmalt, kes meiega lepingut teha tahtis ja küsis: "Mis teie nimi on?". Ma olin segaduses, et mis nimi, mis plaadileping?," seletab Matthias. Nii see nimi tuligi.

Vaata videost, mida Matthias meile veel rääkis.