„Mu kell suri ära, aga mina mitte,“ säras näitleja Raivo E. Tamme näol Ironman 70.3 finišis lai naeratus. Tõsi, terve poolpika triatloni käigus ei kippunud naeratus Raivot maha jätvatki. Veel enam, joostes 21,1 kilomeetrit, sattus ta vestlushoogugi: „Rääkisin jooksu ajal ühe inimesega juttu, üks mees jooksis mööda ja imestas: „Issand, te jaksate veel juttu ka rääkida!“

Jooksudistantsil läks Raivo, kel jagus energiat jutustamisekski, mõned korrad kiirkõnnile üle. Treeneri soovitusel. „Ain-Alar Juhanson ütles, et ülesmäge tohib kõndida, et ei ole mõtet suruda joosta, sest siin on sellised tõusud ja ajaliselt pole eriti vahet, kas jooksed või teed kiirkõndi, “ ütleb näitleja, et võttis triatleedist juhendaja nõuandvaid sõnu kuulda. Ühtlasi sai ta kõndimise aegu hinge tõmmata ning sestap oli ka pärast finišijoone ületamist võimeline hingeldamata vasakule ja paremale intervjuusid jagama. Nagu polekski selja taga 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit rattasõitu ja 21,1 kilomeetrit jooksu.

„Arvan, et eks mu treenitus ole ka selline, et saan seda võistlust nautida,“ tunnistab jaanuaris treeningutega alustanud ja tänaseks oma kehakaalust 16 kilogrammi kaotanud Raivo rahulolevalt muheledes. „Ning mis intervjuudesse puutub, siis see oligi minu soov, et jaksaksin pärast finišit intervjuusid anda. Olen iga võistluse järel suutnud intervjuusid anda ning lootsin, et oleks tore jaksata ka pärast Otepää Ironmani seda teha. Mõtlesin, et siis oleks kõik hästi, kui ma ei ole Ironmani järel lääbakil maas.“ Vastupidi pelutavale lääbakil-maas-olekule pakkus Raivo finišijoont ületades hoopis muud pilti: käed võidukalt taeva poole ja näol helendamas siiras võidurõõm.

Oli ka põhjust: Raivol kulutas 1,9 kilomeetri ujumiseks 46 minutit ja 24 sekundit, 90 kilomeetri rattasõiduuks 3 tundi ja 32 minutit ja 21,1 kilomeetri jooksmiseks 2 tundi ja 18 minutit. „Minu süda on nüüd triatlonile antud,“ kinnitab Raivo, kes juba finiśis hüüdis, et andis spordile sõrme ning see võttis sõrmuse takkapihta. „Juba registreerisin end 20. augusti Grand Fondole – 230 kilomeetrit Tallinnast Tartusse rattaga! Nii et homme jälle trenni!“