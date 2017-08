Facebookis tegutsev blogija SokkoStar jagab sotsiaalmeedias kirjutist oma vägiteost, kuidas ta oma preiliga end tasuta Weekend Festivalile möllis. Küll mitte sõbralt tasuta piletit saades, vaid aia alt sisse pugedes.

SokkoStar kirjutab, et reede õhtul tuli tal pähe James Bondi plaan, sest pilet osta oleks liiga lihtne. "Kuidas siis saada Weekendile tasuta ja seiklusrohkelt? Tuli välja, et lahendus oli kergem, kui me kõik arvasime... Kergem, kui titelt lutsukomm ära krabada. Nii me siis seisime Weekendi väravate ees pärast inimtühja Kuursaali külastust. Esialgu tundus plaan võimatu olevat, sest insenerik-haridus ütles kohe ära, et ronida üle topelt värava on piltlikult öeldes enesetapp. Väravate taga on tonnide viisi turvamehi ning liiga palju silmi. Kohalikud kaamerapoisid oleksid kohe kõik rikkunud ja üllatusmoment jääks ära," kirjutab ta.

Nii läks blogija kaasaga telklaalale, kus neil õnnestus imekombel kontrollimata sisse jalutada. Siis tuli neile ette värav, kust saadi kergelt läbi. "Väiksed kükid, väiksed ninja-võtted ja tere Weekend. Mina läksin küll värava alt, aga naine tahtis veel originaalsem olla ja lohistas värava juurde suure Ragn Sellsi prügikasti. Ja vuhas nagu rohutirts üle värava. Samuti siin kohal tahaks ära märkida, et turvamees kõndis samal ajal just sealt mööda ning nähes meid, keeras ruttu otsa ringi ning läks oma teed. "Tema ei näinud midagi" stiilis."