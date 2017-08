Täna esineb Weekend festivalil Soome superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud popstaar Alma. Intervjuus Õhtulehele selgub, et Alma on turistina Eestis käinud mitmeid kordi. Muuhulgas on ta kasutanud võimalust, et siit soetada odavat alkoholi.

Alma paistab silma oma erkkollase juuksevärviga. Selleks, et tema juuksevärv nõnda kaunis püsiks, peab ta seda tihedalt värskendama. "Ma pean juukseid värvima lugematuid kordi, seda iga nädala järel," tunnistab ta. Nõnda ta räägibki, et viimati värvis oma juukseid alles täna hommikul. "See kulub ruttu. Eriti kui käid ujumas. Ja mulle väga meeldib ujuda, seega jah," räägib ta.

Alma ootab on siinset esinemist elevusega. "See on minu esimene kontsert Eestis, olen pisut hirmul ja põnevil," rääkis popstaar Õhtulehele esinemise eel. Eestis on ta varem käinud küll mitmeid kordi.

Miks laulab popstaar soome keele asemel inglise keeles? Mida sooviks ta öelda oma Eesti fännidele? Vaata täpsemalt Õhtulehe videost!