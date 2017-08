"Ma arvan, et meil on läinud päris hästi. Oleme oma tööde ja tegemistega hästi hakkama saanud," ütleb Pärnu politseijuht Andres Sinimeri, kuidas nende jaoks Weekendi kaks esimest ööpäeva sujunud on.

Sinimeri ütleb, et tänagi on patrullpolitseinikud ja kiirreageerijad tänavatel ning suhtlevad ka inimestega - ehk on neil küsimusi ja tahavad ka teada, kuidas kiirreageerijaks saada.

Kahe päeva jooksul on politseil tulnud tegeleda mõnede kakluste ja ka narkojuhtumitega. "Olnud on ka mõned suure koguse narkootilise aine käitlemised, aga kokkuvõtteid teeme siis, kui Weekend on möödas," sõnab Sinimeri. Pärnu politseijaoskonnast on kahe ööpäeva jooksul läbi käinud umbes sadakond inimest. Õnneks ekstreemjuhtumeid politseil lahendada pole olnud vaja.